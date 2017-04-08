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Шведская полиция арестовала двух человек, после того как в пятницу в центре Стокгольма грузовик выехал на пешеходную улицу и врезался в витрину торгового центра, сообщает «Русская служба ВВС».

Один из них был задержан в пятницу вечером, после того как полиция опубликовала кадр с камеры видеонаблюдения с его изображением.

Мужчина подозревается в террористическом нападении, сообщили в полиции.

Второй задержан к северо-западу от Стокгольма, он связан с первым арестованным, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Шведский премьер-министр назвал наезд на пешеходов в Стокгольме террористической атакой.
ForUm

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