Шведская полиция арестовала двух человек, после того как в пятницу в центре Стокгольма грузовик выехал на пешеходную улицу и врезался в витрину торгового центра, сообщает «Русская служба ВВС».

Один из них был задержан в пятницу вечером, после того как полиция опубликовала кадр с камеры видеонаблюдения с его изображением.

Мужчина подозревается в террористическом нападении, сообщили в полиции.

Второй задержан к северо-западу от Стокгольма, он связан с первым арестованным, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Шведский премьер-министр назвал наезд на пешеходов в Стокгольме террористической атакой.