США выпустили десятки крылатых ракет по военной базе правительственных войск в Сирии.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что действия США в Сирии должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлениям режима Асада против мирного населения.

Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.

По данным очевидцев, в результате происшествия погибли пять человек.

Премьер Швеции объявил, что наезд грузовика на толпу людей является террористической атакой.

Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель отмечает, что немецкое правительство поддерживает позицию, что контроль Украины над украинско-российской границей на Донбассе возобновится на следующий день после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявляет, что жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины.

Украинские силовики уже сегодня должны быть готовы к возвращению оккупированных территорий Донбасса. Об этом в ходе визита в Северодонецк заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Руководство Национального банка Украины подозревают в выводе за границу 500 миллионов долларов. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Россия экстрадировала в Украину бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД в Киеве Николая Макаренко, который подозревается во взяточничестве.

Проект пенсионной реформы, который Кабинет Министров намерен внести на рассмотрение Верховной Рады не предусматривает увеличения пенсионного возраста для украинских граждан. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Украинское правительство смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Паспортные центры возобновили работу после вчерашних технических проблем. Об этом сообщил пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили несанкционированное вмешательство коммерческой структуры в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы.

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего бойца спецподразделения МВД «Беркут» Виталия Гончаренко.