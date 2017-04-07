Руководство полиции Швеции на пресс-конференции продемонстрировало фотографии разыскиваемого в связи с терактом в Стокгольме.

На фото изображен мужчина в зеленой куртке и серой кофте с капюшоном. Снимки были сделаны с камер наблюдения на месте происшествия, сообщает «Медуза».

В ходе пресс-конференции полиция не стала называть изображенного на фото подозреваемым, однако подчеркнула, что гражданам настоятельно не рекомендуется вступать с ним в контакт, а лишь передать информацию о его местонахождении правоохранительным органам. Изображенного на фото также просят как можно быстрее связаться с полицией.

Ранее премьер-министр Швеции Стефен Левен заявил о задержании одного подозреваемого в теракте. Полиция информацию о задержании не подтвердила.

Напомним, грузовой автомобиль въехал в толпу в центре столицы Швеции Стокгольме.

По данным очевидцев, в результате происшествия погибли пять человек.

Премьер Швеции объявил, что наезд грузовика на толпу людей является террористической атакой.