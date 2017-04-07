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В этом году подразделения противовоздушной обороны планируют провести масштабные учения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

«Истерия российских оккупантов на прошлогодние наши ракетные испытания вблизи Крыма была очевидной. Поэтому украинские зенитчики поняли: они на правильном пути! Как же враг отреагирует на нынешние боевые стрельбы? Сегодня в Украине главной силой для сдерживания врага с воздуха является зенитные ракетные войска. В 2016 году после длительного перерыва вновь начали стрелять С-300П. Планы на 2017 год еще более амбициозные. И хотя зенитчики довольно сдержаны в комментариях, некоторые перспективы на будущее они все-таки раскрывают», – говорится в сообщении.

По словам начальника зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины генерал-майора Дмитрия Карпенко, первоочередное внимание в этом году будет уделяться боевым стрельбам. «А если конкретнее, то планируем осуществить более масштабное, чем в прошлом году, мероприятие. Речь прежде всего идет о боевых стрельбах сводным зенитным ракетным полком «Бук-М1» и зенитными ракетными дивизионами С-300П», – подчеркнул он.

«Дивизион «трехсоток» будет вызван в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет иметь более чем реалистичный вид. А именно это и является главной задачей», – сообщил Карпенко.

Напомним, в начале декабря 2016 года на юге Украины провели учения с ракетными стрельбами.
ForUm

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