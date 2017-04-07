«Батькивщина» начинает процедуру подготовки к проведению Всеукраинского референдума о продаже сельскохозяйственной земли.

Об этом сообщила председатель партии Юлия Тимошенко в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Она заявила, что президент, премьер-министр, министр финансов и глава НБУ подписали письмо намерений о том, что в этом году сельскохозяйственная земля уйдет с молотка.

Кроме того, отметила лидер «Батькивщины», не без участия президента в Конституционный суд направлено представление об отмене моратория на продажу земли.

«Это представление подписали депутаты БПП, «Народного фронта», часть «Самопомочі» и депутат от Радикальной партии. И глава государства давит, чтобы это представление об отмене моратория было рассмотрено», - сказала народный депутат, сообщает АиФ.ua.

Как отметила Тимошенко, «Батькивщина» ни в коем случае не поддержит продажу земли с молотка: «Такой традиции в самых развитых аграрных странах нет. Украина имеет почти 42 млн га земли, это 72% украинской территории. Мы живем на золоте! Именно поэтому наша цель - увеличить количество фермерских хозяйств в 36,2 раза, чтобы дойти до среднеевропейского показателя».

«Статья 13 Конституции Украины говорит о том, что земля является объектом права собственности украинского народа. И никто: ни президент, ни премьер-министр, ни их продажное большинство не могут сегодня распоряжаться сельскохозяйственной землей по своему собственному желанию», - сообщила парламентарий.

В связи с этим партия и фракция «Батькивщина» предлагает начать процедуру подготовки к Всеукраинскому референдуму. Согласно ст.73 Конституции Украины, он провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее, чем в двух третях областей и не менее, чем по 100 000 подписей в каждой области.

«Батькивщина» разворачивает по всей стране систему создания инициативных групп для проведения референдума, сбора трех млн подписей, а также планирует объединиться с Ассоциацией фермеров и аграриев», - сказала Юлия Тимошенко и призвала объединиться всем общественным организациям.

Она предлагает создать систему поддержки фермерских хозяйств, а фермеры должны будут платить единственный налог - налог на землю. Также нужно внедрить систему финансовой поддержки развития фермерства, а кредиты должны стоить не дороже 3% годовых, добавила политик.