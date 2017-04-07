Правительственная Экспортная стратегия представляет собой пиар-документ, который бессмысленно рассматривать всерьез. Такую оценку на своей странице в Facebook дал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Красивая инфографика, много слов об инновационном развитии и предпринимательском образовании подводят к мысли о том, что перспективным партнером Украины в правительстве считают США и Китай. В то же время из ближайших соседей Молдова оказалась на 9-м месте, а Россия находится и вовсе на 156 месте между Коморскими островами и Мавританией. Т.е. адекватное восприятие реальности не является отличительной особенностью Стратегии», - отметил он.

По его мнению, главная проблема авторов документа в том, что, понимая проблемы, они совершенно отрывают от жизни пути их решения.

«Первое – излишне большой вес уделили объему экономики. Не удивительно, что при этом первые две экономики мира – США и Китай затмили все остальные. Значит ли это, что украинским товарам будет легко попасть на защищенный тарифами, стандартами и нормативами американский рынок? Или что китайцы, сами имеющие эффективную экспортную стратегию бросятся сломя голову покупать украинские высокотехнологические продукты? Конечно же, нет, особенно с учетом фактора протекционистской политики Дональда Трампа и рисков снижения темпов роста экономики Поднебесной.

Второе – искажено влияние фактора территориального соседства. Один и тот же коэффициент присвоен и России с Беларусью, с которыми у нас половина сухопутной границы, и Турции с Грузией, до которых можно дойти только по морю. Задача ясна – искусственно снизить в модели вес России.

Третье – сгущение красок относительно торговли со странами СНГ. России так прямо и присвоен «заградительный» коэффициент минус 4. При этом искусственно приподнята роль Израиля и Турции, хотя с ними такая же Зона свободной торговли, как и с ЕС (при этом страны ЕС из данного параметра исключены почему-то). Разработчики явно собираются с Россией враждовать всегда, даже ценой проблем с доступом к рынкам стран Азии», - написал Арбузов.

В то же время, считает бывший глава НБУ, документ несложно исправить. Для этого достаточно взять ту же аналитическую модель Минэкономики, немного сбалансировать значимость компонент и сделать роль стран СНГ пусть даже нейтральной.

«И мы получим вполне правдоподобную картину: Россия была, есть и будет самым перспективным рынком», - отметил он.