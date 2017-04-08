Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 1 по 8 апреля.

«Нам нужно отбить атаку оголтелого популизма в очередной раз, и мы обеспечим экономический рост и успех нашей страны», - премьер-министр Владимир Гройсман о воплощении пяти ключевых реформ в этом году.

«Большинство из вас – бесстыжие рожи, которые не сделали для Украины больше, чем он», - глава МВД Арсен Аваков об обвинении нардепа от «Самопомочи» Егора Соболева в адрес офицера Юрия Голубана в причастности к сепаратизму.

«Иногда надо свои политические амбиции складывать в задний карман», - экс-премьер-министр, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк о том, что фракция его партии не будет голосовать за отставку премьера Владимира Гройсмана.

«То, что предложит правительство, будет огромным сюрпризом для псевдореформаторов и популистов», - премьер-министр Владимир Гройсман о земельной реформе.

«Лучше быть волком, чем таким позорным Ляшко», - заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко о лидере «Радикальной партии» Олеге Ляшко.

«Если вас во второй раз украдут, пусть дольше держат. А то рано выпустили», - лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко о заместителе главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексее Гончаренко.

«Вы не обеспечили организацию работы НАПК. А вы выходите сюда, извините, как базарная баба, выносите сплетни, слухи и грязное белье... Я бы к вам пришел – за 5 минут навел порядок», - лидер Радикальной партии Олег Ляшко о главе НАПК Наталье Корчак.

«Вы сказали, что мне нужно было поставить двойку… Хотел бы сказать, что сейчас двойку вам ставит парламент, несите зачетку», - глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак о работе главы Национального агентства по предотвращению коррупции Натальи Корчак

«Гонтарева написала заявление об увольнении, потому что она хочет слинять с этого «титаника», который тонет», - лидер Радикальной партии Олег Ляшко о Валерии Гонтаревой, которая собирается покинуть пост главы НБУ.

«Украину снова колотит очередная высосанная из пальца «зрада», - нардеп от фракции БПП Ирина Луценко о введении абонплаты за газ.