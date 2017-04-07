Запуск Единого реестра возмещения налога на добавленную стоимость в Украине с 1 апреля был революционным шагом на пути преодоления коррупции в этой сфере, о которой постоянно говорили представители бизнеса.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе работы Форума «Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы», сообщает пресс-служба правительства.

Гройсман подчеркнул, что все преобразования, которые сейчас происходят в системе Государственной фискальной службы - это результат постоянного диалога с деловой средой.

«Реестр НДС - это революционное решение. Мы добьемся успеха. Коррупция по НДС будет разрушена», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что следующий шаг - создание Службы финансовых расследований - современного интеллектуального органа, который не позволит избегать уплаты налогов.

Напомним, в Украине 1 апреля запустили автоматический реестр возмещения налога на добавленную стоимость.