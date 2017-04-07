Национальное антикоррупционное бюро Украины подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, основанием для этого стало нарушение требований Закона Украины «О государственных закупках» и других норм действующего законодательства. Сейчас судом возбуждено производство по делу.

Следствием установлено, что в конце 2015 года - начала 2016 года государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (ГП «АМПУ») осуществило конкурсные торги по закупке работ и услуг. Однако победителя торгов избрали с нарушениями закона о госзакупках о чем свидетельствует операционный аудит, проведенный Государственной аудиторской службой.

Вопреки рекомендациям государственных аудиторов, предоставленных до момента заключения договора, должностные лица ГП «АМПУ» все равно подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов. В результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах (предварительная правовая квалификация ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года.

В Бюро отметили, что прокуроры САП, осуществляющие процессуальное руководство в уголовном производстве, в марте 2017 года вступили в рассмотрение хозяйственного дела о взыскании с ГП «АМПУ» задолженности по оспариваемому НАБУ договору о предоставлении услуг.