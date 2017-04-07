Безвизовый режим Европейского Союза с Украиной может начать действовать через два месяца, примерно в начале июня. Об этом в прямом эфире программы «Сніданок з «1+1» рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он озвучил дальнейшие шаги на пути к безвизовому режиму с ЕС: «Шаги очень простые. Сейчас соберутся постоянные представители стран Европейского Союза. Они формально скажут, что процесс закончился, то есть все три институции - Совет ЕС, Европейская комиссия и Европарламент - уже приняли решение. Они формально дают отмашку, готовится решение Совета ЕС, потом его совместно подписывают в Европарламенте - президент Европарламента и представитель Мальтийского председательства. Затем оно публикуется и вступает в силу (через 21 день). Вот в принципе пять шагов, которые еще будут. По процедурам Евросоюза, я даю два месяца, плюс-минус».

По словам министра иностранных дел Украины, сегодня, 7 апреля, вступает в силу специальный регламент, специальные правила Европейского Союза по безопасности. И они касаются не только украинцев, а они касаются всех граждан ЕС, сообщает УНИАН.

«Если кто-то будет три или четыре минуты больше проверяться на въезде в Европейский Союз, не бойтесь, не начинайте писать в Facebook, что это какие-то процедуры против украинцев, связанные с безвизом. Это связано с тем, что сейчас проверяется каждый в Шенгенском реестре, в национальном реестре и в реестре «Интерпола». Если вы не преступник и не террорист, то для вас никаких проблем не будет», - подчеркнул Климкин.

Также глава МИД Украины объяснил, как на практике будет реализовываться безвиз для украинцев и требовать дополнительные документы. «Не нужно будет тащить с собой большую пачку документов. На границе нужен биометрический паспорт (гражданина Украины для выезда за границу). Подчеркиваю, только биометрический паспорт. Также - билет на поездку. Должен быть полис страхования, как это и сегодня работает. Но на самом деле важно подтвердить пограничникам, особенно на первом этапе, цель вашей поездки. Если это официально, конечно, у вас есть приглашение или программа конференции, еще какие-то документы. То есть это важно просто объяснить. Но тянуть бесконечные документы, которые подтверждают, скажем, финансовые возможности, не нужно. На самом деле, могут спросить, есть ли у вас есть финансовые средства, та же кредитка или минимальные средства. На первых этапах, возможно, об этом будут спрашивать. Но ничто другое, это очень важно понять, не нужно», - заявил он.

Министр иностранных дел рассказал, что проверка наличия средств может длиться полминуты-минуту, но не будет бесконечных проверок. Также он призвал украинцев не нарушать правило 90 дней.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы.