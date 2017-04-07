Уникальный скифский меч возрастом 2500 лет, найденный под Славянском в Донецкой области, передан на реставрацию в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

На церемонию передачи в Киев прибыла хранитель фондов Славянского краеведческого музея Евгения Калугина. По ее словам, древняя находка попала в фонды музея после старта проекта «Музей открыт на ремонт», который реализуется для музейных учреждений в городах Славянск и Лисичанск. В январе 2017 местный житель подарил его музею до открытия выставки.

Старший научный сотрудник, заведующий отделом Института археологии НАН Украины, скифолог Юрий Болтрик отметил уникальность находки.

«Подобные мечи древние скифы использовали для боя около V н.э. в Передней Азии. Эта археологическая находка сохранилась только благодаря особенностям среды на Востоке Украины, где была найдена – озер вблизи р. Северский Донец, природных соляных куполов этого края», - отметил он.

Ценность меча подтверждает и реставратор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Виктор Голуб.

По его словам, достаточно большой размер меча – 75 сантиметров свидетельствует о том, что он был создан для крепкого воина, а бой ним проводился верхом с лошади.

Напомним, в мае прошлого года в Международный в аэропорт «Борисполь» прибыла украинская делегация из Таллинна с возвращенным Эстонской Республикой Украине средневековым артефактом – Мечом Викинга.

Ценность вернулась в Украину благодаря эстонской стороне, которая задержала передачу меча в Россию.