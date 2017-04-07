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Национальное агентство по предотвращению коррупции отказалось отправить в отставку председателя ведомства Наталью Корчак.

Об этом сообщают Українські Новини.

«Первым вопросом на сегодняшнем заседании была отставка Корчак», - сообщает агентство.

По словам собеседника, инициировал данный вопрос член агентства Руслан Рябошапка, а Корчак поддержала его предложение и вынесла соответствующий вопрос на голосование.

Рябошапка и еще один член НАПК Руслан Радецкий проголосовали за отставку Корчак.

Против отставки проголосовал член агентства Александр Скопич, а сама Корчак воздержалась.

Закон «О предотвращении коррупции», который регламентирует деятельность НАПК, не предусматривает отставку председателя агентства решением самого агентства.

Напомним, в конце марта премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства посоветовал руководству НАПК написать заявления об отставке.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.

Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. 

 
ForUm

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