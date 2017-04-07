Жителей Кривого Рога и Каменского, которые проводили активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях, задержала Служба безопасности Украины в Днепропетровской области, сообщает пресс-центр СБУ.

«С 2014 года 52-летняя женщина и 45-летний мужчина были активными участниками антиукраинских групп в Интернете, а в 2016 году их завербовали представители спецслужб РФ. Выполняя задание своих кураторов, злоумышленники создали и администрировали 12 групп в социальных сетях, где распространяли специально подготовленные пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни и призвали к вхождению юго-восточных областей Украины в состав России», – говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, приспешникам террористов ставили задачу собирать данные о расположении воинских формирований и сведения о сотрудниках правоохранительных органов Украины.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли у злоумышленников компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.