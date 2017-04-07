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Предприниматель-застройщик приостанавливает работы в «газетной арке», где между охранной фирмой и активистами произошли столкновения и были ранены ветераны АТО. Об этом сказал мэр Полтавы Александр Мамай на брифинге, передает УНИАН.

По его словам, хотя у застройщика Виктора Степаненко есть все разрешительные документы на строительство, он с пониманием отнесся к ситуации в городе.

«К городской власти официально обратился ФЛП Степаненко Виктор Викторович с заявлением о том, что в связи с резонансными событиями он останавливает какие-либо строительные работы в арке жилого дома на вул. Соборности, 27», - сказал мэр.

По его словам, он также зарегистрировал проект решения сессии горсовета о введении моратория на строительство МАФов в Полтаве. Решение примут депутаты на очередной сессии.

Мамай также пригласил горожан в сессионный зал горсовета для проведения совещания по этому вопросу.

Напомним, 5 апреля в Полтаве собралась акция протеста против застройки так называемой «Арки газетного ряда» - территории, где в течение многих лет работали торговцы прессой. После того как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.

Мирное собрание переросло в столкновение, во время которого сотрудники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам. Один из митингующих – участник АТО Александр Коба – получил тяжелое ножевое ранение. Хирургическое вмешательство также провели второму раненому, который также оказался ветераном АТО.

МВД обратилось к Государственной регуляторной службе Украины с ходатайством согласовать внеплановую проверку деятельности ООО «Частная охранная фирма «Скорпион - 2016», сотрудники которой принимали участие в конфликте. При наличии оснований, лицензия охранного предприятия будет аннулирована.
ForUm

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