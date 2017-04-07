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В Кремле не комментируют, почему российские зенитно-ракетные комплексы не начали сбивать американские «Томагавки» в Сирии, сообщает УНИАН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Россия отключила свою систему противовоздушной обороны, сказал: «Без комментариев».

По его словам, российская сторона заранее получила извещение о нанесении удара США по Сирии.

«Да, информация была предоставлена», - сказал Песков.

Он пояснил, что президенту РФ Владимиру Путину «никто не звонил», а сигнал поступил «существующими каналами обмена информацией».

В то же время Песков подчеркнул, что любые контакты между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ в связи с ударами США по сирийской авиабазе не планируются.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что меморандум с Вашингтоном относительно безопасности полетов в Сирии потерял смысл после ракетного удара США.

«Смысл меморандума, собственно, был потерян сегодня ночью с нанесением ударов», - сказал Песков.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Украина поддержала ракетный удар США по Сирии.
ForUm

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