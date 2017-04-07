По меньшей мере девять мирных жителей, в том числе четверо детей, погибли в результате ракетного удара, который Соединенные Штаты нанесли по сирийской военной базе в провинции Хомс.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По его данным, не менее семи человек получили ранения. SANA отмечает, что погибшие и пострадавшие являются жителями трех селений, расположенных рядом с аэродромом: Эль-Хамрат, Эш-Шуэйрат, и Эль-Манзуль.

Агентство сообщает о сильном повреждении домов в этих населенных пунктах. Сейчас там работают бригады спасателей.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отмечал, что в результате удара США по авиабазе погибли четыре сирийских военнослужащих, в том числе – один офицер.

В то же время, по данным губернатора провинции Хомс Талала Барази, в результате удара США по авиабазе погибли пять человек: трое военных и двое гражданских.