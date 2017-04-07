Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд назвали удар Соединенных Штатов Америки по Сирии наказанием за повторное применение химоружия правительственными силами. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров двух лидеров, сообщают Украинские новости.

«Президент Асад несет единоличную ответственность за подобное развитие событий. Повторное применение им химического оружия, а также совершение преступлений против своего народа требовало санкций», — полагают политики.

Меркель и Олланд добавили, что Берлин и Париж вместе со своими партнерами по ООН продолжат добиваться того, чтобы «призвать к ответственности президента Асада за его преступные деяния».

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Украина поддержала ракетный удар США по Сирии.