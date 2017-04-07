также в разделеМир
Тиллерсон: Россия в Сирии либо соучастник, либо некомпетентна 5
Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме задержан 15
Наезд грузовика на толпу в Стокгольме признали терактом 26
СМИ: Жертвами наезда грузовика на толпу в Стокгольме стали 5 человек 17
Полиция допускает, что наезд грузовика на толпу в Стокгольме был терактом 10
Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть жертвы 46
Россия не объясняет, почему не сбила американские ракеты в Сирии 122
Теракт в Лондоне: Умерла еще одна жертва 32
В Сирии сообщили о гибели 9 мирных жителей в результате удара США 52
РосСМИ: США уничтожили 9 самолетов на сирийской авиабазе 121
РФ приостанавливает действие меморандума с США по Сирии 74
Минобороны Сирии заявило о шести погибших при ракетном ударе США 43
Суд закрыл «консульство ДНР» в Чехии 44
Фийона обсыпали мукой на предвыборном митинге 45
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек 38
В результате авиаудара США погибли четверо сирийских военных 84
Путин считает удары США по Сирии агрессией под надуманным предлогом 403
Опубликовано видео ракетного удара США по Сирии 133

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд назвали удар Соединенных Штатов Америки по Сирии наказанием за повторное применение химоружия правительственными силами. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров двух лидеров, сообщают Украинские новости.

«Президент Асад несет единоличную ответственность за подобное развитие событий. Повторное применение им химического оружия, а также совершение преступлений против своего народа требовало санкций», — полагают политики.

Меркель и Олланд добавили, что Берлин и Париж вместе со своими партнерами по ООН продолжат добиваться того, чтобы «призвать к ответственности президента Асада за его преступные деяния».

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Украина поддержала ракетный удар США по Сирии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

67
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года