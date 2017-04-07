Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и пограничниками задержали члена НВФ «ДНР», который находился в международном розыске по линии «Интерпола».
По данным пресс-центра СБУ, житель Краматорска в 2014 году во время оккупации Славянска входил в одну из незаконных вооруженных группировок. Тогда же он совершил разбойное нападение на территории железнодорожной станции «Славянск» с целью незаконного завладения грузом.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время