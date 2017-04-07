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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и пограничниками задержали члена НВФ «ДНР», который находился в международном розыске по линии «Интерпола».

По данным пресс-центра СБУ, житель Краматорска в 2014 году во время оккупации Славянска входил в одну из незаконных вооруженных группировок. Тогда же он совершил разбойное нападение на территории железнодорожной станции «Славянск» с целью незаконного завладения грузом.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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