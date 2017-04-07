также в разделеПолитика
Кузьмин: Суд обязал НАБУ возбудить дело против Луценко 16
Гройсман назвал пять ключевых реформ в этом году 27
Украина поддержала ракетный удар США по Сирии 73
Гройсман требует изменить закон о приватизации 70
Срок подачи е-деклараций хотят продлить на месяц 24
Порошенко: Нужно, чтобы больше украинцев могли себе позволить поездки в Европу 58
Климкин: Нынешнее лето будет безвизовым 45
Парасюк не будет извиняться перед полицейскими 25
Петренко считает безвиз для Украины репутационным поражением Путина 167
Порошенко поблагодарил президента Европарламента за историческое решение 48
Порошенко: Совет ЕС одобрит безвиз для Украины через несколько недель 41
Как Порошенко, Гройсман и Яценюк радостную весть о безвизе встречали 197
Климкин озвучил условие встречи лидеров стран «нормандской четверки» 287
Порошенко: Кремль становится более агрессивным в преддверии выборов 116
Источник: Самый проходной кандидат на пост главы НБУ – Данилишин 93
Послы ЕС проведут голосование за безвиз для Украины 26 апреля 231
Парубий поблагодарил евродепутатов за поддержку безвиза 84
Европарламент одобрил безвиз для Украины 787

Россия пытается блокировать вопрос создания отдельной международной площадки по крымскому вопросу.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Во время дискуссии в сессионном зале парламента к нему с вопросом обратился народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он напомнил, что вчера в Симферополе были задержаны восемьдесят человек.

«Все радуемся последнему решению относительно безвиза. Но, вчера, когда в Страсбурге проходило голосование по безвизу, именно в это время в Симферополе российские оккупанты провели масштабную облаву на центральном рынке. Они задерживали только тех, кто имеет неславянскую внешность и бороду. То есть, крымских татар. Восемьдесят человек вывезли, взяли отпечатки пальцев и образцы ДНК», - сообщил Чубаров.

После чего парламентарий спросил у министра, как обстоят дела с реализацией идеи относительно создания отдельной международной площадки по Крыму.

Климкин отметил, что о вчерашних событиях уже «поинформировали наших друзей и партнеров с целью получения соответствующей жесткой реакции».

Также министр напомнил о принятии резолюции Генеральной ассамблеей ООН относительно нарушения прав человека.

«Это и юридическое, и политическое основание для того, чтобы работать и со структурами ООН, и с другими международными организациями относительно создания давления и относительно создания доступа ко временно оккупированному Крыму. Сейчас мы работаем с верховным комиссаром по вопросам прав человека и работаем с Советом Европы для того, чтобы реализовать эту идею. Пока мы делаем особый акцент именно на правах человека», - добавил он.

Относительно идеи создания отдельной площадки по крымскому вопросу Климкин отметил, что это может быть осуществлено «на площадке G-7 с привлечением Евросоюза, или с привлечением «женевского формата». На сегодня, по его словам, есть согласие всех партнеров.

«Кроме, конечно, Российской Федерации, которая пытается тотально блокировать этот вопрос», - резюмировал министр.

Напомним, 6 апреля на центральном рынке Симферополя в результате облавы было задержано несколько десятков жителей Крыма.
Мария Пастернак, ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года