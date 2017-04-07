Россия пытается блокировать вопрос создания отдельной международной площадки по крымскому вопросу.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Во время дискуссии в сессионном зале парламента к нему с вопросом обратился народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он напомнил, что вчера в Симферополе были задержаны восемьдесят человек.

«Все радуемся последнему решению относительно безвиза. Но, вчера, когда в Страсбурге проходило голосование по безвизу, именно в это время в Симферополе российские оккупанты провели масштабную облаву на центральном рынке. Они задерживали только тех, кто имеет неславянскую внешность и бороду. То есть, крымских татар. Восемьдесят человек вывезли, взяли отпечатки пальцев и образцы ДНК», - сообщил Чубаров.

После чего парламентарий спросил у министра, как обстоят дела с реализацией идеи относительно создания отдельной международной площадки по Крыму.

Климкин отметил, что о вчерашних событиях уже «поинформировали наших друзей и партнеров с целью получения соответствующей жесткой реакции».

Также министр напомнил о принятии резолюции Генеральной ассамблеей ООН относительно нарушения прав человека.

«Это и юридическое, и политическое основание для того, чтобы работать и со структурами ООН, и с другими международными организациями относительно создания давления и относительно создания доступа ко временно оккупированному Крыму. Сейчас мы работаем с верховным комиссаром по вопросам прав человека и работаем с Советом Европы для того, чтобы реализовать эту идею. Пока мы делаем особый акцент именно на правах человека», - добавил он.

Относительно идеи создания отдельной площадки по крымскому вопросу Климкин отметил, что это может быть осуществлено «на площадке G-7 с привлечением Евросоюза, или с привлечением «женевского формата». На сегодня, по его словам, есть согласие всех партнеров.

«Кроме, конечно, Российской Федерации, которая пытается тотально блокировать этот вопрос», - резюмировал министр.

Напомним, 6 апреля на центральном рынке Симферополя в результате облавы было задержано несколько десятков жителей Крыма.