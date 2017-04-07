Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили элитный автомобиль BMW-318D, который находился в международном розыске. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Во время проверки транспортного средства 2015 выпуска, следовавшего из Украины через пункт пропуска «Староказачье», сработала база данных Интерпола. Пограничники установили, что автомобиль недавно украли в Нидерландах. Автомобилем управлял 53-летний гражданин Молдовы», - отмечается в сообщении.

Авто передано в Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области. По данному факту сообщено Укрбюро Интерпола в Киеве.