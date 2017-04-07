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Москва приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии, заключенного с США. Об этом говорится в специальном заявлении МИД РФ.

«Российская сторона приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США, - говорится в документе.- Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации», сообщает ТАСС.

«Очевидно, что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно, - отмечают дипломаты. - Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы».

«Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом, - отметили в МИД РФ. - США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности».

Напомним, в ночь на 7 апреля ВС США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата химатака.
ForUm

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