Министерство юстиции Украины обращается к парламенту с просьбой принять законопроект, предполагающий перенесение конечной даты подачи е-деклараций чиновниками на 1 мая.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству заявил министр юстиции Павел Петренко.

«Я очень прошу, чтобы украинский парламент на следующей неделе рассмотрел данный законопроект и принял его в целом», - обратился он к народным избранникам.

По его словам, документ предполагает перезапустить конкурс и назначить нового руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции. Также предусматриваются ограничения по начислению премий работникам НАПК и введение ежегодного внешнего аудита за деятельностью агентства.

«Что касается тысяч государственных служащих, которые не смогли подать декларации из-за бездеятельности этих руководителей мы предлагаем, чтобы украинский парламент дал возможность этим людям подать декларации до 1 мая текущего года. Чтобы они не были фактически привлечены к уголовной ответственности», - добавил он.

Напомним, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции признало сбои в функционировании Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, уважительной причиной несвоевременной подачи е-деклараций.