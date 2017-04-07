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Укрсоцбанк обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к ООО «Станиславская торговая компания» и ООО «Квадрат - Дружбы народов» о взыскании задолженности в размере 698,4 миллиона гривен.

Об этом говорится в постановлении суда в Едином реестре судебных решений, сообщает FinClub.

Задолженность возникла на основании договора о предоставлении мультивалютной невозобновляемой кредитной линии от 15 марта 2007 года.

Исковые требования обоснованы неисполнением ООО «Станиславская торговая компания» обязательств по договору, заключенному между истцом и ООО «Прикарпатская финансовая компания», правопреемником которого является данная компания.

В обеспечение обязательств по кредиту был заключен договор поручительства от 15 июня 2011 года между тремя сторонами.

В феврале Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу.

23 марта суд решил арестовать средства «Станиславской торговой компании» и ООО «Квадрат - Дружбы народов» на 698 млн гривен.

«Заявление ПАО «Укрсоцбанк» об обеспечении иска удовлетворить. Наложить арест в пределах цены иска в сумме 698 428 374,06 гривен на денежные средства ООО «Станиславская торговая компания» и ООО «Квадрат - Дружбы народов», - говорится в решении суда.

Напомним, конечным бенефициаром «Станиславской торговой компании» является Олег Бахматюк.
ForUm

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