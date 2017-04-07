Оболонский суд закрыт в связи с объявлением приговора экс-бойцам батальона «Торнадо». Объявление о нерабочем дне в суде расположено на здании, а само здание оцеплено правоохранителями, сообщает РБК-Украина.

«С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной и конвоированием обвиняемых, оглашением приговора... в суде нерабочий день», - говорится в объявлении.

Около здания суда находятся полицейские автобусы. Торнадовцев под конвоем доставили в суд.

Сегодня Оболонский районный суд Киев намерен огласить приговор 12 бывшим бойцам специальной роты Министерства внутренних дел «Торнадо».

Напомним, экс-бойцов роты «Торнадо» обвиняют в «создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия».

Также им инкриминируют: превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, угрозой применения насилия, применением оружия и специальных средств; незаконное завладение транспортным средством с угрозой применения насилия; незаконное лишение свободы и похищение человека; пытки; доведение лица до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения; самовольное присвоение властных полномочий и звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний с использованием форменной одежды сотрудника правоохранительного органа; незаконное проникновение в жилище и незаконное проведение в нем осмотра, совершенное служебным лицом с угрозой применения насилия; вымогательство, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения и угрозой убийства; вымогательство официальных документов, совершенное из корыстных побуждений, что повлекло нарушение работы учреждения; незаконное завладение паспортом гражданина Украины.

Главная военная прокуратура просит суд Киева приговорить бывших бойцов роты милиции «Торнадо» к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет и еще 1 – к 3 годам условно.