В Чехии в судебном порядке ликвидируют «представительского центра ДНР», который возглавляла Нела Лискова. Об этом сообщает Hlidacipes.org.

Отмечается, что такое решение суд принял только со второй попытки. Еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек требовал судебного запрета на «посольство», но суд в феврале попросил дополнить жалобу и разъяснить некоторые утверждения.

Лискова также подтверждает решения суда о закрытии «посольства ДНР».

«В настоящее время я получила документ о возбуждении производства по делу о ликвидации посольства «Донецкой народной республики», - написала Лискова на одном из пророссийских сайтов.

В МИД Чехии также сообщили, что Лискова несанкционированно использовала титул «почетный консул», который процедурно находится в ведении МИД, таким образом обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.

Напомним, об открытии «консульства» «ДНР» в Чехии стало известно в августе 2016 года.

Министерство иностранных дел Чехии заявило, что не имеет никаких отношений с «представительным центром ДНР».