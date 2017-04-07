В Чехии в судебном порядке ликвидируют «представительского центра ДНР», который возглавляла Нела Лискова. Об этом сообщает Hlidacipes.org.
Отмечается, что такое решение суд принял только со второй попытки. Еще в сентябре прошлого года министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек требовал судебного запрета на «посольство», но суд в феврале попросил дополнить жалобу и разъяснить некоторые утверждения.
Лискова также подтверждает решения суда о закрытии «посольства ДНР».
«В настоящее время я получила документ о возбуждении производства по делу о ликвидации посольства «Донецкой народной республики», - написала Лискова на одном из пророссийских сайтов.
В МИД Чехии также сообщили, что Лискова несанкционированно использовала титул «почетный консул», который процедурно находится в ведении МИД, таким образом обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.
Напомним, об открытии «консульства» «ДНР» в Чехии стало известно в августе 2016 года.
Министерство иностранных дел Чехии заявило, что не имеет никаких отношений с «представительным центром ДНР».
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