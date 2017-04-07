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Миру стоит помочь Украине противостоять России, чтобы удержать Кремль от дальнейших захватов территории.

Такое мнение высказал министр обороны Украины Степан Полторак, находясь с визитом в Канаде, сообщает Укринформ.

«Не думаю, что Россия сегодня способна вести боевые действия против всего мира, но угрозы есть, и я точно знаю, что если Путину удастся захватить Украину, то она не будет последней», - сказал Полторак.

Он также призвал канадцев трезво оценивать опасность, которую создает Россия. «Не думайте, что Россия - это далеко. Завтра РФ спровоцирует конфликт с Эстонией, Латвией, Литвой и ваши солдаты как члены Альянса будут вынуждены воевать с Россией. И тогда это уже будет ваша война», - отметил министр обороны Украины.

По его словам, предсказать будущие действия Путина очень трудно, если вообще возможно. «У меня такое впечатление, что Путин сам не знает, что будет дальше. Неизвестно, что от него можно ожидать», - заявил глава оборонного ведомства Украины.
ForUm

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