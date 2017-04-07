Возможные задержки с проверкой документов, которые могут возникнуть у граждан при пересечении государственной границы, не стоит связывать с предоставлением Украине безвизового режима.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент ForUm’а.

«Именно с сегодняшнего дня работает новый регламент Евросоюза, который направлен на повышение безопасности. Это означает, что он работает не только для граждан Украины или граждан стран-членов ЕС, а абсолютно для всех», - сказал министр.

По его словам, это означает, что могут быть дополнительные проверки.

«Это новые проверки. Сравнение данных с Шенгенским реестром, с национальными реестрами. Поэтому если вы на минуту дольше пересекаете границу, это никак не связано с введением безвизового режима или другими процедурами», - отметил он.

Климкин еще раз поздравил всех с решением Европарламента по предоставлению Украине безвизового режима и отметил, что впереди еще много заданий, которые необходимо выполнить.

«Много заданий для того, чтобы работать и с агентством по безопасности границ Европейского Союза, с новосозданным офисом прокуратуры ЕС, со странами-членами (Евросоюза, – ред.). Сейчас должны пройти этот этап и запустить настоящий безвизовый режим», - подытожил он.

Напомним, Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы. Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза проведет голосование за безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом 26 апреля.