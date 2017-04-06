Внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что не хочет извиняться за свои действия в отношении полицейских, с которыми у него возник конфликт во время блокады на Донбассе.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил с трибуны парламента в ходе возникшей дискуссии вокруг полковника украинской полиции Юрия Голубана.

«Я с начала этого всего конфликта не выступал тут, но вам расскажу. Группа людей, которая ехала на торговую блокаду была остановлена на одном из блокпостов. Проверили все документы, проверили автомобили, проверили всех людей, переписали данные, пофотографировали и отпустили», - рассказал он.

После этого, по его словам, группа неизвестных людей перекрыла им дорогу.

«Начали стрелять над головами, применять по отношению ко мне слезоточивый газ. Скажите мне, пожалуйста, вы, мужчины, которых тут большинство, как бы себя вели, если бы вашу сестру или вашего отца «здоровые бугаи» сбивали или клали лицом в землю? Думаю, что ваше поведение было таким же, как мое», - предположил он.

«За нецензурную лексику я хочу извиниться. А за свои действия – нет. Потому что половина донецкой полиции – это золотые сепаратисты, которые в 2014 году сдали нашу страну», - подытожил он.