также в разделеМир
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек 14
В результате авиаудара США погибли четверо сирийских военных 30
Путин считает удары США по Сирии агрессией под надуманным предлогом 99
Опубликовано видео ракетного удара США по Сирии 57
США нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в Сирии 351
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию проблемой 192
Госдума не захотела проверять данные о «тайной империи» Медведева 256
В Петербурге в жилом доме обезвредили бомбу 91
В центре Ростова прогремел взрыв 113
В Сербии не прекращаются протесты против победы Вучича 55
СМИ: В Южной Корее испытали баллистическую ракету 34
В России стало меньше сторонников Путина 97
Путин: Теракты грозят всем странам СНГ 169
Сербы протестуют против избрания Вучича президентом 63
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии 49
Три члена СБ ООН возложили на Асада ответственность за химатаку в Сирии 110
СМИ: Из-за химатаки в Сирии погибли более 100 человек 56
СК РФ подтвердил причастность Джалилова к теракту в метро Петербурга 116

Кандидата в президенты Франсуа Фийона обсыпали мукой на предвыборном мероприятии. Инцидент произошел в Страсбурге.

Когда политик шел к сцене, к нему подскочил мужчина в футболке с надписью «студены за Фийона» и высыпал из пакета муку, засыпав его лицо и костюм.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на BFM TV.

Охранники схватили нападавшего и уложили его на землю.

Со сцены Фийон пожаловался, что стал мишенью для беспрецедентного преследования.

«Они делают все, что могут, чтобы демотивировать меня. Но, друзья мои, то, что нас не убивает – делает сильнее», - сказал Фийон.  

Напомним, 25 февраля прокуратура Франции объявила об официальном открытии судебного следствия по делу против Фийона.

В своем заявлении прокуратура отметила, что цель расследования - выяснить, причастна ли семья Фийонов к расходованию государственных средств или присвоению корпоративных активов.

В конце января появилась информация о том, что жена кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и двое его детей получили за работу на госслужбе почти миллион евро.

На фоне скандала политический рейтинг Фийона обвалился. По последним опросам, он не пройдет во второй тур выборов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года