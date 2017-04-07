Кандидата в президенты Франсуа Фийона обсыпали мукой на предвыборном мероприятии. Инцидент произошел в Страсбурге.

Когда политик шел к сцене, к нему подскочил мужчина в футболке с надписью «студены за Фийона» и высыпал из пакета муку, засыпав его лицо и костюм.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на BFM TV.

Охранники схватили нападавшего и уложили его на землю.

Со сцены Фийон пожаловался, что стал мишенью для беспрецедентного преследования.

«Они делают все, что могут, чтобы демотивировать меня. Но, друзья мои, то, что нас не убивает – делает сильнее», - сказал Фийон.

Напомним, 25 февраля прокуратура Франции объявила об официальном открытии судебного следствия по делу против Фийона.

В своем заявлении прокуратура отметила, что цель расследования - выяснить, причастна ли семья Фийонов к расходованию государственных средств или присвоению корпоративных активов.

В конце января появилась информация о том, что жена кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и двое его детей получили за работу на госслужбе почти миллион евро.

На фоне скандала политический рейтинг Фийона обвалился. По последним опросам, он не пройдет во второй тур выборов.