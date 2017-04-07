Кандидата в президенты Франсуа Фийона обсыпали мукой на предвыборном мероприятии. Инцидент произошел в Страсбурге.
Когда политик шел к сцене, к нему подскочил мужчина в футболке с надписью «студены за Фийона» и высыпал из пакета муку, засыпав его лицо и костюм.
Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на BFM TV.
Охранники схватили нападавшего и уложили его на землю.
Со сцены Фийон пожаловался, что стал мишенью для беспрецедентного преследования.
«Они делают все, что могут, чтобы демотивировать меня. Но, друзья мои, то, что нас не убивает – делает сильнее», - сказал Фийон.
Напомним, 25 февраля прокуратура Франции объявила об официальном открытии судебного следствия по делу против Фийона.
В своем заявлении прокуратура отметила, что цель расследования - выяснить, причастна ли семья Фийонов к расходованию государственных средств или присвоению корпоративных активов.
В конце января появилась информация о том, что жена кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и двое его детей получили за работу на госслужбе почти миллион евро.
На фоне скандала политический рейтинг Фийона обвалился. По последним опросам, он не пройдет во второй тур выборов.
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