4 апреля в Новоград-Волынском группа неизвестных лиц в масках, с битой и оружием ворвались в ювелирный магазин и вынесли оттуда ценные украшения почти на миллион гривен.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, на следующий день полицейские задержали одного из нападавших.

«В помещение ювелирки, где находилась одна продавщица, ворвались двое мужчин в масках. По словам работницы заведения, один из них держал в руках биту, другой – предмет, похожий на пистолет. Угрожая физической расправой, неизвестный битой разбил стекло на витрине, затем оба выхватили лотки с золотом и скрылись. Сумма ущерба составила почти 850 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

Событие было квалифицировано как разбойное нападение (ст.187 Уголовного кодекса Украины).

19-летнего жителя города полиция задержала 5 апреля в метрополитене Киева. Парень нес габаритную сумку, которая показалась подозрительной правоохранителям. При осмотре в ней обнаружили золотые ювелирные изделия с ценниками. В ходе проверки парень признался в преступлении. Как выяснилось, молодой человек намеревался сдать в столичном ломбарде награбленное.

Двух его соратников-сверстников, которые также оказались жителями Новоград-Волынского, полицейские задержали уже в райцентре. Молодые люди в разбое признались и объяснили его банальным желанием разбогатеть.

«Предварительно установлено, что к преступлению парни готовились несколько месяцев. Непосредственно в день совершения переоделись в подъезде ближайшего дома, а потом, после нападения сожгли все вещи, надеясь тем самым уничтожить доказательства своей причастности», - сообщили в полиции.

В результате проведенных санкционированных обысков полицейские изъяли золото и другие вещественные доказательства.

Двое из подозреваемых задержаны в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме того, сейчас идет судебное разбирательство материалов по фактам угонов транспортных средств в Новограде-Волынском, к которым причастен один из нынешних фигурантов разбоя.

По действующему законодательству молодым может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.