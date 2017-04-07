Прокуратура Молдовы не будет обращаться суд о продлении ареста судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса по делу о незаконном пересечении им границы после истечения срока ареста.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на главу Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорела Мораря.

«Мы не будем уже обращаться в суд о продлении ареста по нашему делу», - сказал он.

По его словам, по окончании срока его ареста, Чаус будет задержан по запросу Украины и к нему будет применен экстрадиционный арест.

Он отметил, что срок ареста Чауса по делу о незаконном пересечении границы заканчивается 9 апреля.

Напомним, процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

Защита беглого судьи обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он якобы пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.

Чаус подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.