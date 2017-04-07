За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов позиций сил АТО, пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр штаба.

Больше всего противник накрывал огнем опорные пункты вблизи Мариуполя. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и вооружения БМП подразделения НВФ открывали огонь по позициям у Новотроицкого; 82 миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям в районе Красногоровки; гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовал против морских пехотинцев в районе Павлополя и Гнутово; защитников Широкино и Водяного обстреливал из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям под Лебединским. Вблизи Павлополь активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Авдеевке, защитников которой враг в течение суток накрывал огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из 82 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял опорные пункты вблизи Песков. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применял в вблизи шахты Бутовка и Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Новозвановки и Верхнеторецкого.

На луганском направлении из гранатометов НВФ били по защитникам Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов – по опорным пунктам в районе Станицы Луганской.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.