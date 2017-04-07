также в разделеПроисшествия
Налетчика на ювелирку на Житомирщине задержали в киевском метро 36
Драка школьниц в Чернигове всколыхнула общественность 322
На Закарпатье вандалы повредили венгерский флаг 49
На Бали нашли тело украинца, полиция предполагает суицид 42
В результате массовых столкновений в Полтаве пострадали три человека 2569
На Львовщине непогода обесточила 32 населенных пункта 75
Пожар на складе в Чернигове унес жизнь молодого мужчины 79
На Закарпатье одинокого пенсионера ограбили на полмиллиона 75
«Тишина» в АТО: 54 обстрела, бой под Марьинкой, 5 раненых военных 68
В зоне АТО украинский военный застрелил сослуживца 146
Во дворе гостиницы под Ривным взорвали гранату 47
Взрыв гранаты на Днепропетровщине: 16 пострадавших 139
На Донбассе произошло ДТП с участием военного 45
Авдеевка 5-й день без света 44
Трое военных в зоне АТО получили ранения в результате подрыва 69
На Ривненщине старатели разобрали мост и заблокировали полицейских в лесу 160
В Одессе взорвали машину местного Дарта Вейдера 172
Новый режим «тишины»: 37 обстрелов, ранены 4 военных 119

За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов позиций сил АТО, пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр штаба.

Больше всего противник накрывал огнем опорные пункты вблизи Мариуполя. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и вооружения БМП подразделения НВФ открывали огонь по позициям у Новотроицкого; 82 миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям в районе Красногоровки; гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовал против морских пехотинцев в районе Павлополя и Гнутово; защитников Широкино и Водяного обстреливал из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям под Лебединским. Вблизи Павлополь активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Авдеевке, защитников которой враг в течение суток накрывал огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из 82 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял опорные пункты вблизи Песков. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применял в вблизи шахты Бутовка и Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Новозвановки и Верхнеторецкого.

На луганском направлении из гранатометов НВФ били по защитникам Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов – по опорным пунктам в районе Станицы Луганской.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года