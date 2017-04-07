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Православные и греко-католики в пятницу, 7 апреля, отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.

Верующие вспоминают событие, описанное в Евангелии от Луки, когда Деве Марии в городе Назарет явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится сын, который станет спасителем мира. По преданию, в руках архангел держал белую лилию – символ чистоты и непорочности, который украшает практически все иконы Благовещения.

Сюжет Благовещения – встреча архангела и Марии – изображен на царских вратах православных храмов. Этому событию посвящено большое количество церквей.

Благовещение – один из двунадесятых непереходящих праздников, каждый год он отмечается в одно и то же время. Дата его празднования была определена путем отсчета девяти месяцев назад от Рождества Христова.

В храмах будут совершены торжественные литургии.

В этот день существовал обычай выпускать на волю птиц: «Чтобы пели на воле, Бога прославляли и просили счастья-удачи тому, кто их выпустил». Хозяин выпускал на солнце также всех животных, даже пса и кота выгонял на улицу – «чтобы чуяли весну и сами о себе заботились». Пасечники этого дня выставляли на улицу ульи.

После Благовещения можно начинать работы в поле.
ForUm

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