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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили несанкционированное вмешательство коммерческой структуры в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Главным следственным управлением СБУ проводится досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

«В его рамках установлено, что в 2014-2015 годах специализированное госпредприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для ГМС. Во время выполнения контракта по предварительному сговору с отдельными должностными лицами ГМС и Госслужбы специальной связи часть денег была присвоена», - заявили в СБУ.

Из-за махинаций и ненадлежащего исполнения технического задания, несанкционированный доступ в информационную сеть ГМС остался у некоторых субподрядчиков.

Сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование в одном из столичных частных предприятий, которое имело доступ к сети Государственной миграционной службы с одновременным выходом в Интернет.

По предварительному заключению экспертов, это имеет признаки несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы ГМС и создает условия для утечки информации с ограниченным доступом.

«СБУ во время досудебного следствия не осуществляла следственных действий в помещении Центра обработки информации Государственной миграционной службы и не изымала серверное оборудование», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 6 апреля вечером все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам.   Сбои в работе могли быть связаны с проверками СБУ.
ForUm

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