также в разделеОбщество
Сегодня суд в закрытом режиме вынесет решение по делу «Торнадо» 11
Ежедневно биометрические паспорта получают 10 тысяч украинцев 12
Полторак – канадцам: Не думайте, что Россия – это далеко 9
Климкин предупредил о возможных задержках при пересечении границы с ЕС 34
Чаусу не будут продлевать арест в Молдове 13
Нацполиция – Гонтаревой: Мы не руководствуемся эмоциональными заявлениями 44
СБУ разоблачила незаконный доступ в сеть ГМС 49
Православные и греко-католики празднуют Благовещение 538
Обвиняемого в убийствах экс-беркутовца освободили из-под стражи 57
6 апреля. Картина дня 52
Госгеонедра назвали легальные компании по добыче янтаря 48
Мариупольский телеканал оштрафовали за передачу о «несуществующей» Украине 78
Москаль: Венгерский флаг в Берегово сорвал ветер, а не вандалы 49
Беларусь депортирует трех украинских проповедников 45
В Украине приостановили работу все паспортные центры 263
С мая 8 миллионам украинцев повысят пенсии 493
Рада увеличила денежное пособие семьям погибших военных 50
Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы 96

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе по подозрению в подготовке теракта курьера со взрывчаткой, завербованного ФСБ РФ. Об этом сообщает  пресс-центр СБУ.

«Для выполнения диверсионного задания завербованное лицо должно была получить в Одессе взрывчатку, отправленную представителями спецслужб РФ, находящихся в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике», - говорится в сообщении.

Оперативники Управления СБУ в Хмельницкой области задержали курьера на одесском автовокзале после получения пакета и изъяли из него взрывное устройство в эквиваленте шестьсот граммов тротила.

В рамках открытого ранее уголовного производства сотрудники спецслужбы задокументировали, что представитель ФСБ в январе текущего года завербовал жительницу Хмельницкого через страницу в одной из российских соцсетей.

По идейным соображениям она согласилась сотрудничать с российской спецслужбой.

По информации контрразведки СБУ, этот куратор сейчас находится в «командировке» во временно оккупированном Луганске, где занимает «высокую должность» в так называемом «МГБ ЛНР».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года