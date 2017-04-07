Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе по подозрению в подготовке теракта курьера со взрывчаткой, завербованного ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Для выполнения диверсионного задания завербованное лицо должно была получить в Одессе взрывчатку, отправленную представителями спецслужб РФ, находящихся в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике», - говорится в сообщении.

Оперативники Управления СБУ в Хмельницкой области задержали курьера на одесском автовокзале после получения пакета и изъяли из него взрывное устройство в эквиваленте шестьсот граммов тротила.

В рамках открытого ранее уголовного производства сотрудники спецслужбы задокументировали, что представитель ФСБ в январе текущего года завербовал жительницу Хмельницкого через страницу в одной из российских соцсетей.

По идейным соображениям она согласилась сотрудничать с российской спецслужбой.

По информации контрразведки СБУ, этот куратор сейчас находится в «командировке» во временно оккупированном Луганске, где занимает «высокую должность» в так называемом «МГБ ЛНР».