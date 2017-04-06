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Безвизовый режим с ЕС будет иметь большое практическое значение для многих граждан, заявил Президент Украины Петр Порошенко в обращении по поводу позитивного голосования в Европарламенте.

Он подчеркнул, что решение Европарламента – «это значительно шире, чем свободные путешествия и свобода передвижения».

«Это – еще большая гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это – символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина – часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности. Это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу», - отметил Порошенко.

По его словам, почти 3 миллиона украинцев уже получили или сейчас получают биометрические паспорта, которые необходимы для безвизовых поездок.

«Только за 2016 украинцы более 15 миллионов раз пересекли государственную границу со странами Европейского Союза», - добавил Президент.

Порошенко подчеркнул, что и правительство, и вся власть еще должны упорно работать над тем, чтобы количество сограждан, которые финансово могут себе позволить путешествия в Европу, год от года росло.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы.

 
ForUm

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