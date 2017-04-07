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Нацполиция отвергает обвинения главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в бездействии. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Национальная полиция Украина в своей работе руководствуется исключительно нормами действующего законодательства, в частности Закона «О Национальной полиции», а не эмоциональными заявлениями высокопоставленных лиц Национального банка», - отмечается в нем.

«Что касается упреков председателя Гонтаревой в адрес Нацполиции по факту событий возле ее дома утром 6 апреля 2017 сообщаем, что она официально не обращалась с заявлениями в органы полиции. Так же сообщения о хулиганских действий неизвестных лиц в селе Гореничи не поступали по спецлинии «102», - заявили в полиции.

Только после 9:00 сотрудники полиции Киевщины получили от одного из охранников домовладения сообщения о событиях в селе Гореничи. Их непосредственными участниками были протестующие и сотрудники государственной охраны, занимающихся безопасностью чиновников, а также работники частной охранной структуры, которая работает по соглашению об охране помещений, помещений и сотрудников НБУ.

По прибытии на место полицейские задокументировали факты хулиганских действий со стороны протестующих, которые высказывали недовольство деятельностью руководителя НБУ, выкрикивали в ее сторону лозунги непристойного содержания, краской разрисовали стену забора частного домовладения.

Следственным подразделением Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, утром 6 апреля активисты «Национального корпуса» разрисовали забор дома главы Национального банка Валерии Гонтаревой в Гореничах Киевской области.

Позже в НБУ заявили, что готовят обращение в правоохранительные органы и требуют наказать полицейских за «беспрецедентное бездействие».

 
ForUm

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