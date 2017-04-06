Известный российский кинорежиссер Владимир Меньшов подтвердил передачу денег «в поддержку Донбасса». Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

«Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались», — сказал Меньшов.

О том, что режиссер передал в пользу Донбасса 1 миллион рублей и ноутбук сообщил на своей странице в Facebook писатель Захар Прилепин и разместил репост с благодарностью от имени «медчасти батальона спецопераций номер 1».

Позже Служба безопасности Украины заявила, что не оставит без внимания данную информацию.