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В Украине 9 субъектов имеют специальные разрешения на пользование недрами янтаря.

Об этом заявил начальник управления недропользования и международного сотрудничества Государственной службы геологии и недр Украины Дмитрий Абрамович, передает Укринформ.

«У нас на сегодня 9 компаний-владельцев специальных разрешений на пользование недрами янтаря. Они имеют вместе 18 лицензий или спецразрешений на пользование недрами», - сказал Абрамович.

Он отметил, что эта цифра мала, ведь в Украине существует 5 тысяч легальных лицензированных пользователей недрами.

Абрамович добавил, что легальными пользователями янтаря в Украине является КП «Волыньприродресурс», ООО «Компанія «Надра Галичини», ООО «Амбер Холдинг», ООО «Райт Солюшн», ГП «Бурштин України», ООО «РЕД.МЕТ», ООО «Центр «Сонячне ремесло», ООО «Інклюз-8», дочернее предприятие «Укрбурштин» государственной акционерной компании «Українські поліметали».

По его словам, эти компании обладают специальными разрешениями, которых есть несколько видов: на добычу, геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой и на геологическое изучение.

Из названных предприятий спецразрешения на добычу янтаря имеют 3 компании, на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой – 5, и одна компания владеет спецразрешениями на геологическое изучение с последующей опытно-промышленной разработкой и добычей.

 
ForUm

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