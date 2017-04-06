Фракция «Самопомич» обратилась к спикеру парламента Андрею Парубию с тем, чтобы он вызвал в парламент генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака для отчета по расследованию, касающемуся полковника полиции Юрия Голубана.

Как передает корреспондент ForUm’а, об этом с трибуны парламента заявил заместитель главы фракции «Самопомич» Егор Соболев.

«Я прошу каждого народного депутата Украины обратить внимание на распространенное сегодня видео, на котором видно, как человек, который был приведен 15 марта в этот зал, стоял за этой трибуной, имеет форму украинской полиции, в 2014 году пребывает среди так называемых бойцов, так называемого батальона «Восток», который состоял из предателей, в первую очередь, донецкой «Альфы» и был организован на тот момент руководителем донецкой «Альфы» Ходоковским. И Юрий Голубан, о котором идет речь, готовился вместе с Ходаковским на этом видео к нападению на украинских солдат», - заявил Соболев.

По его словам, это видео (дату его съемки и публикации) было идентифицировано бойцами батальона «Донбасс», как подготовку к нападению на них под Карловкой.

«В этом бою предатели Украины из батальона «Восток» убили пятерых украинских воинов. Далее одному из них вырезали сердце, привязали к КАМазу, который есть на этом видео, и возили по улицам оккупированного украинского города. Я знаю, что Голубан уже признал, что на этом видео он есть. Он утверждает, что это смонтированная часть и на самом деле она вырезана из другой съемки о другой операции», - сказал он.

После чего отметил, что обращается к главе ВРУ с тем, чтобы он незамедлительно вызвал в парламент генерального прокурора Украины и главу СБУ.

«Мы с вами получали обращение от ГПУ и СБУ о том, что они расследуют, как Голубан появился в зале Верховной Рады и какие у него связи с Ходаковским и другими предателями Украины. С того времени прошло уже больше двух недель. Мы просим дать спикеру парламента поручение, чтобы он немедленно вызвал генерального прокурора, руководителя Службы безопасности Украины, чтобы они доложили парламенту об обстоятельствах этого расследования, что установлено относительно этого офицера, который носит сейчас форму украинской полиции. Также мы просим, чтобы были обнародованы результаты парламентского расследования, как Голубан появился в зале ВРУ», - резюмировал политик.

Напомним, полиция Донетчины обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить происхождение и подлинность видео, на котором якобы полковник полиции Юрий Голубан запечатлен с членами незаконных вооруженных формирований.