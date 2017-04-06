Президент Петр Порошенко поблагодарил президента Европейского парламента Антонио Таяни за историческое решение – предоставление безвизового режима для граждан Украины.
Как сообщает пресс-служба Главы государства, стороны провели телефонный разговор сегодня днем.
Таяни поздравил украинцев с этим событием.
Порошенко также поблагодарил Европарламент за последовательную позицию по поддержке территориальной целостности Украины.
Напомним, в четверг, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.
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