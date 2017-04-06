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Верховная Рада предоставила иммунитет при сокращении на производстве работникам, которым остается менее трех лет до выхода на пенсию.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие в целом соответствующего документа №5564 «О внесении изменения в статью 42 Кодекса законов о труде Украины по защите трудовых прав работников» проголосовали 239 народных депутатов.

Согласно тексту сравнительной таблицы, в ст. 42 Кодекса законов о труде Украины включен дополнительный пункт, предполагающий, что при сокращении на производстве предоставляется иммунитет людям, которым осталось до выхода на пенсию менее трех лет.

В частности отмечается, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

При равных же условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается ряду категориям работников. В том числе, согласно принятому документу, тем,  «которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат».
Мария Пастернак, ForUm

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