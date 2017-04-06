Президент Украины Петр Порошенко не сдерживал радости, когда получил известие о позитивном голосовании Европарламента за безвизовый режим с Украиной.

Это произошло на 10-м Киевском форуме по безопасности.

«Одобрение Европарламентом безвизового режима с Украиной - это историческое голосование не только для нашей страны, но и для объединенной Европы. Это заслуженная награда для украинцев за их веру в европейскую идею. Поздравляю всех с этим важным решением!» - сказал Порошенко, сообщается на его странице в Facebook.

Также Президент поздравил присутствующего на форуме Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, а также всех, кто к этому приложил максимум усилий.

Напомним, сегодня, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.