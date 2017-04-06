Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что нынешнее голосование в Европарламенте за безвизовый режим для Украины является чрезвычайно важным как для украинцев, так и для самой Европы. Об этом он заявил в кулуарах Х Киевского форума, сообщает Укринформ.

«Голосование в Европарламенте в 521 голос - это очень хороший результат. Это решение важно для украинцев и важно для самой Европы», - отметил Климкин.

По его словам, теперь украинская сторона вместе с европейскими партнерами будет работать над технической стороной оформления безвизового режима».

Глава МИД считает, что все процедуры относительно введения безвизового режима должны завершиться через 1,5-2 месяца.

«Зная ЕС, могу сказать, что нужно будет 1,5-2 месяца для окончательного принятия решения. Сейчас будут собираться технические представители, потом будет заседание Совета ЕС. Нынешнее голосование должен дважды утвердить Совет Евросоюза на уровне послов стран-членов и министров», - отметил Климкин.

Он подчеркнул, что сегодняшнее голосование является «особенным, очень важным и возвышенным моментом» для него лично, однако министр будет праздновать его тогда, когда украинцы впервые пересекут границу Европы без виз по биометрическим паспортам.

«Я буду праздновать тот день, когда украинцы с биометрическими паспортами впервые въедут в ЕС. Тогда это будет день, когда мы будем по-настоящему праздновать. Считаю, что нынешнее лето уже будет безвизовым», - сказал Климкин.

Напомним, сегодня, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.