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Министерство финансов Украины приняло необходимые изменения во вторичное законодательство, позволяющее реализовать операции виртуального реверса газа в Украине, сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

«Мы развиваемся. Такие изменения – очередной шаг в реализации дорожной карты по интеграции украинской газотранспортной системы в общеевропейскую сеть», - отметил временно исполняющий обязанности президента «Укртрансгаза» Мирослав Химко.

Как объяснил директор исполнительный ПАО Сергей Макогон, созданные законодательные условия также позволят реализовать на базе украинских газохранилищ таможенный склад для хранения голубого топлива.

Такие нововведения дадут возможность европейским партнерам заказывать у ПАО «Укртрансгаз» услуги по хранению природного газа на период до трех лет.
ForUm

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