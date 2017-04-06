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Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что через несколько недель Совет ЕС утвердит решение о предоставлении Украине безвизового режима.

Об этом Глава государства заявил во время выступления на 10-м Киевском форуме по безопасности, сообщает УНИАН.

«Я уверен, что это случится.. через несколько недель будет решение Совета ЕС (относительно предоставления Украине безвизового режима. – Ред.)», - сказал он.

«Это наша общая победа и свидетельство нашей общей, тяжелой работы. 144 пункта было в нашем Плане по визовой либерализации, и мы полностью их выполнили. Оценочная миссия (Еврокомиссии) сделала абсолютно четкое заявление: Украина выполнила все свои обязательства, и мяч сейчас на стороне Европы», - добавил Порошенко.

По его словам, вчера в Европарламенте звучали «очень слабые голоса против безвизового режима с Украиной и были сильные голоса в поддержку Украины».

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.
ForUm

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