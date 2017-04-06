Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации – начальника Главного управления земельных ресурсов в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Указанное лицо умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, в нарушение норм действующего законодательства, без надлежащей проработки и указания имеющихся ограничений, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно согласовало передачу в собственность обслуживающему кооперативу жилищный кооператив «Котмист» для строительства земельные участки площадью более 70 га общей стоимостью более 1,4 млрд грн, которые могут быть включении в границы ландшафтного заказника местного значения «Остров Жуков», - говорится в сообщении.

Как следствие, в дальнейшем Киевсовет передал указанные выше земли в собственность ОКЖК «Котмист».

Указанные незаконные решения Киевсовета, а также государственные акты на переданные земли, обжаловал заместитель генпрокурора в установленном законом порядке в Хозяйственном суде Киева.

«Решением суда от 15 декабря 2016 года в результате получения убедительных доказательств полностью удовлетворены требования о признании недействительным решения Киевсовета, отмене ряда государственных актов на право собственности на землю, признание отсутствия права собственности на более 70 га природно-заповедных земель Киева», - отмечается в сообщении.

Указанное решение было обжаловано ответчиками в установленном законом порядке в Киевском апелляционном хозяйственном суде, но, благодаря принципиальной позиции прокуроров ГПУ, 5 апреля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил апелляции ответчиков по делу без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева – без изменений.