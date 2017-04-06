Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о создании в столице парка и 9-ти скверов, сообщает пресс-служба Киевсовета.
Так, парк отдыха планируют оборудовать в Оболонском районе. Земельный участок размером 2,55 гектара находится на улице Богатырская.
«Принимая во внимание многочисленные и неоднократные обращения общины Оболонского района, с целью сохранения насаждений и рационального использования земельных ресурсов, возникает объективная необходимость создать парк отдыха на улице Богатырской, к северу от залива Верблюд. Обустройство там зеленой зоны не только улучшит благоустройство района, но и обезопасит земельный участок от застроек», - отметил субъект представления данного решения депутат Киевсовета Владислав Михайленко.
Отмечается, что решение предусматривает возможность привлечения средств меценатов для проведения благоустройства территории и обустройство парка.
А по следующим адресам обустроят скверы:
- на ул. В. Маяковского, 21-Г в Деснянском районе;
- на ул. Оноре де Бальзака, №№12, 14 в Деснянском районе;
- на ул. Братиславской, 38 в Деснянском районе;
- на ул. Александра Мишуги, 5 в Дарницком районе;
- на ул. Вишняковской, 12 в Дарницком районе;
- на ул. Ларисы Руденко, восьмой в Дарницком районе;
- на ул. Героев Днепра, 20а, 20б, 20в, 22а в Оболонском районе;
- на площади Оболонской, 6 в Оболонском районе;
- на ул. Северной возле домов №2-б, №2-в и №2-г в Оболонском районе.
«Создание парков и сквера обеспечит законные права и интересы горожан, будет способствовать повышению рекреационной привлекательности столицы, сохранению зеленых насаждений, развитию зеленых зон и положительному влиянию на социально-культурное развитие граждан. За участками будет ухаживать и содержать их КО «Киевзеленстрой», – сказано в сообщении.
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