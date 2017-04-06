также в разделеОбщество
Госгеонедра назвали легальные компании по добыче янтаря 21
Мариупольский телеканал оштрафовали за передачу о «несуществующей» Украине 29
Москаль: Венгерский флаг в Берегово сорвал ветер, а не вандалы 20
Беларусь депортирует трех украинских проповедников 18
В Украине приостановили работу все паспортные центры 105
С мая 8 миллионам украинцев повысят пенсии 132
Рада увеличила денежное пособие семьям погибших военных 22
Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы 53
Меньшов признал, что поддержал «ДНР» материально 35
Окрестности Балаклеи планируют полностью очистить от боеприпасов до 18 мая 16
Столкновения в Полтаве: МВД хочет отобрать лицензию у охранной фирмы 21
Геращенко: Голубан попросил Луценко проверить его «связь» с НВФ 50
СНБО: Россия наращивает военный потенциал на двух направлениях 90
В Раде ждут отчета ГПУ и СБУ по поводу скандального полковника полиции 63
СБУ просят проверить видео с якобы офицером полиции и членами НВФ 40
ВР запретила сокращать работников, которым до пенсии осталось три года 91
ГПУ отстояла возвращение государству земель Жукова острова 24
В Сумах действовала фейковая «территориальная громада» 22

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы. Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза проведет голосование за безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом 26 апреля.

Верховная Рада увеличила одноразовую помощь семьям погибших военнослужащих и военным, получившим инвалидность.

С 1 мая в Украине состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий.

Украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала «прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях».

Украинская сторона СЦКК заявляет, что незаконные вооруженные формирования в очередной раз сорвали разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), при разработке и внедрении так называемой формулы «Роттердам+».

Кремль становится более агрессивным в преддверии президентских выборов 2018 года, заявил Президент Петр Порошенко.

Верховная Рада отправила законопроект «О рынке электрической энергии Украины» на повторную подготовку ко второму чтению.

На сайте Министерства здравоохранения появилась карта аптек Киева, которые принимают участие в программе «Доступные лекарства».

Российские пограничники задержали в оккупированном Крыму украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона».

В Полтаве во время акции протеста против застройки произошли столкновения, в результате которых пострадали три человека

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года