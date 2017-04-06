Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы. Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза проведет голосование за безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом 26 апреля.

Верховная Рада увеличила одноразовую помощь семьям погибших военнослужащих и военным, получившим инвалидность.

С 1 мая в Украине состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий.

Украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала «прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях».

Украинская сторона СЦКК заявляет, что незаконные вооруженные формирования в очередной раз сорвали разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), при разработке и внедрении так называемой формулы «Роттердам+».

Кремль становится более агрессивным в преддверии президентских выборов 2018 года, заявил Президент Петр Порошенко.

Верховная Рада отправила законопроект «О рынке электрической энергии Украины» на повторную подготовку ко второму чтению.

На сайте Министерства здравоохранения появилась карта аптек Киева, которые принимают участие в программе «Доступные лекарства».

Российские пограничники задержали в оккупированном Крыму украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона».

В Полтаве во время акции протеста против застройки произошли столкновения, в результате которых пострадали три человека.