Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» возможна лишь при условии достижения прогресса в вопросе дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он сказал журналистам.

«Встреча всегда возможна, но нам нужен результат. Если у нас нет результата, то для чего собираться на каком-то уровне, не только тратить время, но таким образом спровоцировать какие-то ожидания по поводу возможных результатов этих встреч», - пояснил Климкин.

«Если у нас будет перспектива какого-то прогресса, если у нас будет перспектива хотя бы по фундаментально важным для нас вопросам, и я имею в виду реальное прекращение огня, шаги в отношении заложников и хоть начало дискуссии относительно «дорожной карты», тогда можно собираться в любое время, на любом уровне. Если хотя бы этих трех главных вещей у нас нет, то для чего мы собираемся. И тогда возникает (вопрос) о том, каким образом мы достигаем результата», - сказал Климкин, сообщает УНИАН.

Говоря о «дорожной карте», министр отметил, что в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он вместе с министрами иностранных дел Германии и Франции «пытался каким-то образом прижать Лаврова, чтобы он хотя бы начал разговор относительно «дорожной карты». «Он не был готов даже начать разговор», - заявил Климкин.

Напомним, 3 апреля Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом ситуацию на Донбассе.